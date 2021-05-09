3 مستشفيات تدخل في خدمة المواطنين بتكلفة تزيد عن 950 مليون جنيه بسوهاج



حيث اكد «الفقي» على استمرار العمل لإنشاء مستشفى جرجا العام، بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه، بتمويل من وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع ٨٠٪، وجاري العمل وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الفترة القادمة، لتوفير الخدمات الطبية لأهالي مركز جرجا، والمراكز والقرى المجاورة.



وأضاف محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة ٥٥٨ مليون جنيه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ١٠٠٪، وتم الاستلام الابتدائي للمشروع، لافتا إلى أنه جاري عملية الطرح لفرش المستشفى، لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء الصعيد.



واعلن «الفقي» الى ان نسبة التنفيذ بمشروع تطوير مستشفى جهينة المركزي بلغت ٨٥٪، بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه، لافتا إلى استمرار العمل بالمشروع، وقرب الانتهاء منه لخدمة أهالي مركز جهينة ومراكز شمال سوهاج.







جاء ذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠،والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، من خلال تطوير الخدمات، المقدمة له وخاصة في قطاعي الصحة، والتعليم، ووأكد "الفقي" على المتابعة المستمرة لتلك المشروعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات، للانتهاء منها في الأوقات المحددة، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.



ما زالت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة تقدم الدعم لكثير من المستشفيات في صعيد مصر وبالتحديد محافظة سوهاج، وقد كشف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن الموقف التنفيذي لعدد من المستشفيات التي يجري العمل بها في عدد من مراكز المحافظة، والتي من المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة قربا للتخفيف عن المواطنين وتقديم العون والدعم لهم.