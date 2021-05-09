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فنانة شهيرة.. مالا تعرفه عن ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

الأحد 09/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال الفنانة نهلة سلامة ضحية الحلقة السابعة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر وبالتزامن مع ظهورها في حلقة اليوم إليكم  أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة:-

ولدت في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة

عملت في السينما منذ العام 1987 في أدوار بارزة حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة،

تزوجت من المخرج محمد خان لبعض الوقت ثم تزوجت من الدكتور أحمد علي ولديها من الأبناء فهد.

من افلامها:- مستر كراتيه، استقالة ظابط شرطة، الثعالب، العوالم كريمة

حلت مؤخرًا ضيفة علي برنامج " شيخ الحارة والجريئة " مع المخرجة إيناس الدغيدي





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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