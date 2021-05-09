تستهدف 7500 عضو هيئة تدريس.. تعرف على خطة التدريب بكليات القطاع الطبي

يحظى قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التي تحرص على إقامة مشروعات عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية، وكلياتها المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة التعليم الجامعي، وتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العلمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.



كما تسعى الدولة المصرية إلى إنشاء عدد من الجامعات، حيث تستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.



وإلى جانب مشروعات تطوير التعليم العالي، تهتم الدولة بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.



كما تستهدف الدولة المصرية تدريب أعضاء هيئة التدريس، على التعامل مع معطيات التعليم العالي الجديدة، ومنها التدريب على الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" خطة التدريب بكليات القطاع الطبي:



- خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية، هي جزء من المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.



- تهدف خطة التدريب لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إعداد المفردة الاختبارية حسب المنظومة الإلكترونية لبنوك الأسئلة المُعدة لها.



- كما تهدف الخطة إلى التدريب على كيفية التعامل في تطبيق برنامج الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة التي تم التعاقد عليها مع الشركات المتخصصة لتعميمه بجميع الجامعات.



- وتأتى خطة التدريب تنفيذا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطبيق المنظومة القومية للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية.



- بدأ تنفيذ خطة التدريب في 24 أبريل 2021.



- يستمر تنفيذ خطة التدريب حتى 30 مايو 2021.



- تستهدف الخطة تدريب ما يقرب من 7500 عضو هيئة تدريس بكليات القطاع الطبي.



- تحتوي الخطة على ما يقرب من 130 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في آلية تطبيق أنظمة الاختبارات الإلكترونية.



- تتم خطة التدريب على مرحلتين.



- المرحلة الأولى للخطة تركز على عرض ومناقشة المادة العلمية من خلال فيديوهات تم إعدادها خصيصًا لمحتوى البرنامج التدريبي الذي أعده أساتذة الطب والقياس والتقويم.



- المرحلة الثانية من التدريب تستغرق يومين الأول بنظام الأونلاين لتطبيق ومناقشة وصياغة المفردات وجداول المواصفات والتي أعدها المتدربون مسبقًا وإجراء اختبار تحصيلي لما تم التدريب عليه، ويحتوى اليوم التدريبي الثاني على تعريف المتدربين ببرنامج بنوك الأسئلة والإختبارات الإلكترونية.



- يتم في كل يوم تدريب إنجاز 12 برنامج أونلاين بواقع 500 متدرب في اليوم تقريبًا، تتم بالتوازي، ويقوم بالتدريب أساتذة متخصصون.



- تم إعداد الخطة من خلال مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي.



- لإعداد الخطة، استعان المركز بما يزيد على 45 مدربًا متخصصًا في مجال الاختبارات الإلكترونية.



- يشارك في التنسيق لعقد الدورات مدراء القياس والتقويم بالجامعات المصرية بدعم كامل من رؤساء الجامعات، إلى جانب الدور الذي يقوم به خبراء المركز من تنسيق ومتابعة تنفيذ التدريب وتذليل أي صعوبات تواجه المدربين أو المتدربين فضلا عن إعداد قوائم الحضور ومتابعة نتائج الإختبار التحصيلي وإعداد الإحصائيات وإصدار الشهادات.



- من المتوقع أن يتم قياس مردود هذه الخطة من خلال تطبيق الاختبارات الإلكترونية في نهاية الفصل الدراسي الثاني وكذلك إعداد بنوك الأسئلة للقطاع الطبي كمرحلة أولى بما يحقق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

