فرايبورج يكتسح كولن برباعية في الدوري الألماني

تمكن فريق فرايبورج من الفوز على مضيفه كولن بنتيجة 4 /1 اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الألماني.





واقترب فريق كولن بموجب هذه الهزيمة، خطوة جديدة من الهبوط للدرجة الثانية بعد أن تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بنقطة واحدة عن ارمينيا بيلفيلد صاحب المركز الثالث من القاع والذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.





ويلتقي بيلفيلد في وقت لاحق اليوم مع مضيفه هيرتا برلين صاحب المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة أيضا.





وتقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورج في الدقيقة 18 وبعد دقيقتين فقط أضاف ايرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني.





وفي الشوط الثاني رد سيباستيان اندرسون بهدف لكولن في الدقيقة 50 لكن فينتشينزو جريفو وجوناثان شميد أحرزا الهدفين الثالث والرابع في الثواني الأخيرة لفريق فرايبورج الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.



