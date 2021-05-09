بلغت ذروتها اليوم.. متى تنكسر الموجة الحارة؟

موجة حارة، تشهدها مصر، اليوم الأحد، امتدادا للارتفاع الكبير الذى سجلته درجات الحرارة، أمس السبت، والتى تخطت حاجز الـ40 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا، ويكون معتدل ليلا.



واستمرت درجات الحرارة، اليوم الأحد، فى الارتفاع، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة على القاهرة 39 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية، وتنخفض الرؤية الأفقية إلى 3 آلاف متر، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى ظهور سحب متوسطة وعالية على شمال البلاد.



ومع استمرار متابعة درجات الحرارة وسرعة الرياح، تسجل القاهرة 39 درجة، وسرعة الرياح 11عقدة، وتكون الظاهرة المؤثرة الرمال التى تعمل على تقليل مستوى الرؤية إلى 3 آلاف متر، وتسجل الإسكندرية 24 درجة، وسرعة الرياح 10 عقدة، ومطروح 22 درجة، وسرعة الرياح 12 عقدة، وبورسعيد 25 درجة، وسرعة الرياح 14 عقدة، والأقصر 44 درجة، وسرعة الرياح 6 عقدة، وأسيوط 41 درجة، وسرعة الرياح 5 عقدة، والغردقة 41 درجة، وسرعة الرياح 5 عقدة، وشرم الشيخ 40 درجة، وسرعة الرياح 6 عقدة.



ومن المقرر أن تتحسن درجة الحرارة نسبيًا فى نهاية اليوم الأحد، كما يمر غطاء سحابى كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة، وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف "dry lighting" بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الإثنين 10 مايو 2021، وحتى يوم السبت 15 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



اعتبارا من يوم الإثنين 10 مايو 2021، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجى على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلى:



يوم الإثنين 10 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.



يوم الثلاثاء 11 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40%، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.



يوم الأربعاء 12 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.



يوم الخميس 13 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



يوم الجمعة 14 مايو 2021:

- نشاط ياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم السبت 15 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.