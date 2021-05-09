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التحفظ على عاطل لإتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية

الأحد 09/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حجز عاطل علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" بالمخالفة لأحكام القانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندى 150،000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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