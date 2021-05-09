عصام عبد الفتاح: النادي الأهلي لابد أن يدعم التحكيم المصرى

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق ، أن النادى الاهلى لابد أن يدعم التحكيم المصرى ويتراجع عن طلب حكام أجانب لمبارياته.





وقال عصام عبد الفتاح الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"دايما التحكيم هو الحلقة الأضعف والكل بيشوط فيه وكلنا بنغلط كل عناصر اللعبة بتغلط".





وتابع عصام عبد الفتاح:"لازم الاهلى يدعم الحكام ، عارفين ان فيه أخطاء بس مرة ليك ومرة عليك ، الأخطاء مش ضدك طول الوقت ، لازم كل الأندية تدعم التحكيم".





وأكمل رئيس لجنة الحكام الأسبق:"لاعبو الاهلى والزمالك سبب نجاح محمود البنا في إدارة القمة ، الحكم اجتهد ولكن اللاعبين ساندوه ".





وعن عودة جهاد جريشة للتحكيم عقب مباراة الزمالك وبيراميدز علق عصام عبد الفتاح:" في سيناريوهات بتحصل في لجنة الحكام منها أن ممكن حكم اتهاجم من نادى وهو لم يخطأ وفى الحالة دى بنلاعبه الجولة اللى بعدها ، وفى حكم بيغلط ونقرر ندفع بيه في المباراة التي تليها ونعاقبه بعدها".





وتابع :" مثلا إبراهيم نور الدين غلط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة وكان فيه لمسة يد بتاعت أحمد سامى أشعلت الوسط الكروى وقررت بعدها يلعب عادى ورفضت كل محاولات هدمه لانه كان سيخوض مباريات هامة بعدها".





وأكمل عصام عبد الفتاح:" كنت اول من تبنى فكرة التحكيم للمصرى لقمة الاهلى والزمالك والمباراة كانت رائعة وكانت حاسمة على درع الدوري وخسر الزمالك وأضاع ركلة جزاء وخرج رئيس النادى الأبيض يشيد بأداء الحكم في المباراة".



