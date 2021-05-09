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كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

الأحد 09/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه برحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعرب المدرب الفرنسي، ترحيبه في التخلي عن خدمات مروان حمدي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقات قوية، بالموسم الجديد.

وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

ويأتي قرار المدير الفني، بسبب عدم نجاح الثنائي في لفت الأنظار، وعدم قدرتهم على سد العجز الذي يتواجد في القيادة الهجومية.

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كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك كارتيرون ثنائي الزمالك

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