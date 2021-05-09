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كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم
الأحد 09/مايو/2021 - 06:29 م
محمد الصو
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طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه برحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأعرب المدرب الفرنسي، ترحيبه في التخلي عن خدمات مروان حمدي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقات قوية، بالموسم الجديد.
وكان الزمالك تعاقد مع الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.
ويأتي قرار المدير الفني، بسبب عدم نجاح الثنائي في لفت الأنظار، وعدم قدرتهم على سد العجز الذي يتواجد في القيادة الهجومية.
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