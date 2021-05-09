مفتي الجمهورية: السلام النفسي ثمرة حقيقية تنتج عن الصيام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السلام النفسي والطمأنينة والراحة والقلب العامر بذكر الله هو ثمرة حقيقة تنتج عن الصيام.



وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "عندما يصلي الإنسان فإنه في صلاته التي فيها خشوع يبعد عنه الوساوس والشيطان الذي يريد أن يلهيه عن الصلاة".



وتابع "مع التدريب والتركيز واستحضار معاني الآيات في سورة الفاتحة والآيات التي يقرأها بعدها سيحدث الخشوع في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتولد بداخله السلام النفسي الذي ينعكس بالتالي على المجتمع".



واستطرد "القلب عندما يخشع ويطمئن ينعكس ذلك على الجوارح، والصائم لا يجب أن يخرج منه إلا كل طيب ومريح، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم لا يرفث ولا يصخب إن سابه أحد أو قاتله فيقول إني صائم".





