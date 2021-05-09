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الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة لسرقتها بالشرقية

الأحد 09/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة منذ قليل، بمقر المحكمة بمدينة الزقازيق بإعدام متهم شنقا بإجماع الآراء ومعاقبة منهم آخر بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة قتل سيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية بقرية اكراش التابعة لمركز ديرب نجم وذلك بعد إحالة أوراق المتهم الأول للمفتي والتأكيد على أن حكم إعدامه يختلف مع الشرع نظير الجريمة التي ارتكبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سراج الدين وأحمد سمير سليم وسكرتارية فيلبس صبحى.



تعود أحداث القضية رقم 2351 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة ديرب نجم والمقيدة برقم 302 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا بالعثور على «زبيدة.ط.أ. ح»، ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها بقرية شوبك إكراش التابعة لدائرة المركز.وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتببين سرقة المصوغات الذهبية للمجني عليها وان واقعة قتلها بهدف السرقة.



وتم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد.ف.ا» 18 عاما عامل و«محمد.ع.م. م » 22 سنة عامل، مقيمان بقرية شوبك إكراش حيث قاما بالتسلل إلى منزل السيدة لسرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين استغراقها في النوم وأثناء استيقاظها ومحاولتها مقاومتهما قام أحد المتهمين بتقييد ساقها بينما قام الآخر بكتم انفساها حتى توفيت ولاذا بالفرار.



تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا وسجن الآخر 15 عاما.

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