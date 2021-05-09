أحمد ناجي: الشناوي حارس كبير.. وعواد الأجهز لحراسة مرمى الزمالك

كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالي والأهلى السابق ، أن الأهلى لايحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف.

وقال أحمد ناجى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"مباراة الاهلى والزمالك خارج أي مقاييس هي مباراة ميلاد النجوم في عالم الساحرة المستديرة".

وأضاف:" محمد عواد الاجهز لحماية عرين الزمالك أمام الاهلى".

وأكمل مدرب حراس سموحة:"التحكيم المصرى للقمة قرار جيد وجرىء من أحمد مجاهد ، البنا تفوق على نفسه في المباراة الأولى ، وهى مباراة مثل اى مباراة ومفيش جمهور ومفيش ضغوط ، ومعندناش دولارات كتير ندفعها للأجانب".

وتابع احمد ناجى:" الشناوى حارس كبير لايتأثر بمجرد خطأ بسيط في مباريات طويلة ، ينفع نقعد نقول الاخطبوط وسور الاهلى العظيم ومع اول غلطة ننزل الحارس سابع ارض ، كل الحراس تخطأ فهم ليسوا ملائكة، لازم يكون عندنا ثقافة ولا نتعامل مع الحراس بالقطعة".

وأكمل :" الاهلى ليس في حاجة للتعاقد مع حارس جديد لان حراسه الصغيرين كويسين ، انما الزمالك لابد أن يسمح بخروج حارس من الكبار ويعيد محمد صبحى من الاتحاد السكندرى".

وعن غياب احتراف الحراس في أوروبا علق أحمد ناجى:" ليس لدينا تسويق جيد لحراس المرمى ، ونطلب أموال ضخمة للاستغناء عن الحراس مما يجعل فرص احترافهم الاوروبى قليلة للغاية وسط تمسك الأندية بالحراس لكونه مركز حساس".