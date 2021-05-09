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مانشستر يونايتد يحسم مصير كافاني

الأحد 09/مايو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مصير نجم الفريق الأوروجواياني إدينسون كافاني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة صن سبورت البريطانية بأن مانشستر يونايتد حريص على استمرار كافاني في الموسم المقبل علماً بأن عقده الحالي ينتهي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد عرض على كافاني مبلغاً ضخماً يبلغ قدره 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من أجل الاستمرار لمدة موسم آخر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فابريزيو رومانو الخبير في سوق الإنتقالات أكد في وقت سابق أن كافاني أصبح قريبا للغاية من الاستمرار مع الشياطين الحمر الموسم المقبل.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن كافاني خاض مع المان يونايتد في الموسم الحالي 34 مباراة في جميع البطولات وسجل 14 هدفاً وصنع 5 أهداف آخرين.

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