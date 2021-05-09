تفاصيل مشاجرة وإصابة ٥ أشخاص في الدقهلية

نشبت مشاجرة بين طرفين وأ صيب ٥ أشخاص في مشاجرة بين سيدتين، بسبب خلافات مالية بينهما، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، ووجود مصابين.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن طرفي المشاجرة كلا من سماح ش. ع. 36 عاما - تاجرة ملابس، وزوجها عمرو إ. ع. 49 عاما - موظف، وشقيقه محمد 47 عاما - موظف، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل الأولى والثاني 13 عاما - طالب، مصابا بسحجات بالوجه والرقبة، ونجل الثالث إبراهيم 20 عاما - طالب، وشقيقة الثاني والثالث سامية 52 عاما، وجميعهم يقيمون بذات العنوان، وحسام م. ع. 20 عاما - عامل بمحل الأولى، مصابا بكدمات بالرأس والوجه.



فيما ضم الطرف الثاني كلا من شقيقة الأولى من الطرف الأول هبة 38 عاما، مصابة بجرح سطحي باليد اليسرى، وزوجها أسامة ب. إ. 47 عاما - صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بندر محلة دمنة، وأحمد إ. م. 18 عاما - طالب، ويوسف و. م. 16 عاما - طالب، وكريم ن. ع. 17 عاما - طالب، ومحمود ع. س. 19 عاما - طالب، مصابا بجرح قطعي بالفخذ الأيمن.



وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات مالية بين الأولى من الطرف الأول والأولى من الطرف الثاني، كونهما شريكتان بمحل ملابس، فحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وإحداث الإصابات المشار إليها.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر، وجار تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7051 جنح قسم أول المنصورة، لحين العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.