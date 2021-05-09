مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها
استقر
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك،
على إشراك محمد عبد الشافي أساسيا أمام الأهلي بالجولة الحادية والعشرين من
بطولة الدوري المصري الممتاز.
مشاركة
محمد عبد الشافي أمام الأهلي بالدوري المصري
من
جانبه يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر
للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي، بخوض تدريبات إضافية أملا
في أن يصبح جاهز للمشاركة في القمة.
ويعود
محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للمشاركة
أساسيا أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري بعد
شفائه من فيروس كورونا.
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة بالجولة الحادية والعشرين من
بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء الإثنين
المقبل.