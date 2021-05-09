نجم آياكس مطلوب في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني جدد إهتمامه مرة أخرى بأحد نجوم آياكس أمستردام الهولندي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رونالد كومان المدير الفني للبرشلونة يرغب في التعاقد مع الهولندي الشاب رايان جرافينبيرش نجم آياكس أمستردام .

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن انضمام النجم الهولندي إلى صفوف النادي الكتالوني لن يكون بالمسألة السهلة لأنه سيتنافس مع تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزييين من أجل التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جرافينبيش هو لاعب وسط ميدان دفاعي ولديه طول فارع بواقع190 سم وقدرات بدنية كبيرة، حيث يتم تشبيهه بالفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جرافينبيرش الذي تعود أصوله إلى سورينام مثل منتخب هولندا الأول في 3 مباريات حتى الآن على الرغم من أنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط.