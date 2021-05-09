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أحمد علي يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة حول تعاون أسرة الشهيد محمد وحيد معه

الأحد 09/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد علي، في مسلسل "الاختيار2" من خلال تأدية دور شهيد معركة الواحات محمد وحيد.

وكشف أحمد علي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، تعاون زوجة الشهيد محمد وحيد معه، في تكوين صورة للشخصية من خلال المعلومات التي سردتها له عن زوجها، كما سمحت له بالإستعانة بمتعلقاته الشخصية وملابسه أثناء التصوير، والذي أعطى للدور صورة حقيقية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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