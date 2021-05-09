"الزراعة" تكشف تفاصيل التفتيش على منافذ بيع الأمصال واللقاحات البيطرية





قال الدكتور هشام عبد الحسيب، مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع المديريات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية بالتفتيش على منافذ بيع الأمصال ولللقاحات البيطرية.وأضاف "عبد الحسيب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هناك اهتمام على مستوى الجهات المعنية على رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحملات الرقابية والتفتيش على هذه المنافذ.وأشار إلى أنه تم التفتيش خلال الفترة الماضية على 275 مركزًا من المراكز المنوط بها بيع الأمصال واللقاحات البيطرية، موضحًا أنه تم الكشف عن مخالفة 65 مركزًا وصدورها بدون ترخيص، كما تم الكشف عن أطنان من الأدوية والأعلاف المشوشة والمنتهية الصالحية.وأكد أن هذه الأمصال واللقاحات البيطرية يتم حفظها في درجة حرارة من 4 إلى 8 درجات ولذلك يتم متابعة طرق التخزين للتأكد من سلامتها، لافتًا إلى أن هذه اللجان التفتيشية موزعة على مستوى الجمهورية في كل قرية للتفتيش على هذه الأماكن، مضيفًا أن المخالف يتعرض للغلق بالتنسيق مع السلطة المحلية ورفعه إلى القضاء المختص.