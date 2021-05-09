Advertisements

"الزراعة" تكشف تفاصيل التفتيش على منافذ بيع الأمصال واللقاحات البيطرية

الأحد 09/مايو/2021 - 07:23 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور هشام عبد الحسيب، مدير الخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بالتعاون مع المديريات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية بالتفتيش على منافذ بيع الأمصال ولللقاحات البيطرية.

وأضاف "عبد الحسيب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أن هناك اهتمام على مستوى الجهات المعنية على رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحملات الرقابية والتفتيش على هذه المنافذ.

وأشار إلى أنه تم التفتيش خلال الفترة الماضية على 275 مركزًا من المراكز المنوط بها بيع الأمصال واللقاحات البيطرية، موضحًا أنه تم الكشف عن مخالفة 65 مركزًا وصدورها بدون ترخيص، كما تم الكشف عن أطنان من الأدوية والأعلاف المشوشة والمنتهية الصالحية.

وأكد أن هذه الأمصال واللقاحات البيطرية يتم حفظها في درجة حرارة من 4 إلى 8 درجات ولذلك يتم متابعة طرق التخزين للتأكد من سلامتها، لافتًا إلى أن هذه اللجان التفتيشية موزعة على مستوى الجمهورية في كل قرية للتفتيش على هذه الأماكن، مضيفًا أن المخالف يتعرض للغلق بالتنسيق مع السلطة المحلية ورفعه إلى القضاء المختص.

أخبار تهمك

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعة

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة شهيرة.. مالا تعرفه عن ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع القطاع الخاص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 7 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

06:29 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

02:26 م

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق