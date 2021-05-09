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مصدر أمني يكشف حقيقة انفجار خط غاز بشبرا الخيمة

الأحد 09/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مزاعم بشأن حدوث إنفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث إشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

كما أوضح المصدر أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام.

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