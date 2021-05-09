المفتي يكشف حكم الإفطار في رمضان بسبب جفاف الحلق والتشققات (فيديو)

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد له عن حكم الإفطار في شهر رمضان بسبب جفاف الحلق والتشققات.



وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد إن الطبيب في هذه الحالة هو المعيار وهو من يقرر حالة المريض وإذا كان عليه أن يصوم أو يفطر بناء على درجة خطورة المرض في حالة عدم شراب الماء طوال فترة الصيام.



وأضاف "هذه المرأة لا حرج عليها في أن تفطر وإذا كان هذا المرض طارئًا تفطر في الأيام التي فيها المرض وتقضي فيما وبعد زواله وأن يمن الله عليه بالشفاء أن تعوضه، ولكن إذا كانت هذه الحالة مزمنة ولا يرجى لها شفاء وستبقى معها على الدوام فمن البداية تخرج فدية عن كل يوم تفطره والفدية هنا هي إطعام مسكين".

