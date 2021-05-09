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إدارة مساجد رفحاء تهيئ 57 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الأحد 09/مايو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
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 هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدودالشمالية 57 جامعاً ومسجداً ومصليات في المحافظة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، مع تطبيق الإجراءت الاحترازية والوقائية والصحية.
وأوضح مدير الإدارة محمد الخمعلي أنه تم مراعاة استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وجاهزيتها، مشيراً إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.
ودعا الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، لافتاً الانتباه إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وسيكون دخول الخطباء عند الساعة : 5:29 دقيقة .

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