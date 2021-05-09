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ما حكم شهادة الزور وكتم الشهادة أثناء الصوم؟.. المفتي يُجيب (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على حكم شهادة الزور وكتم الشهادة أثناء الصوم في شهر رمضان المبارك.

وقال "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: "لا يليق بالصائم وهو في حالة الصيام وعبادة حقيقية سرية بينه وبين ربه أن يكون صائمًا وممتنع عن الطعام والشراب ثم يذهب إلى أي دائرة القضاء أو يشهد في أي معاملة شهادة زور على غير الحقيقة وعلى غير الواقع".

وأضاف "الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه في شهر رمضان، لأن هذا الشخص هنا شخصيته متناقضة، كيف تدعي أنك صائم وتذهب وتقول شهادة الزور، فإذا كانت هذه الشهادة واضحة مثل الشمس ويعلمها الإنسان فعليه أن يشهد وان كان غير ذلك فلا يشهد، وكذلك فإذا دعي إلى أداء الشهادة في المعاملات وغيرها عليه أن يبادر بقولها ويشهد بالحق ولا يشهد بالزور حتى لا يضر بصيامه".

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