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حريق هائل بكابل كهرباء في الطالبية

الأحد 09/مايو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تسبب اشتعال كابل كهرباء أمام محل لبيع القطن في تصاعد كثيف للأدخنة بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع علاء الدين، بمنطقة الطالبية غربي المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتبين بالفحص نشوب الحريق في كابل كهرباء أمام محل قطن، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، بعد فصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

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