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إصابة نهلة سلامة في "رامز عقله طار"

الأحد 09/مايو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وقعت الفنانة نهلة سلامة ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة السابعة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

أُصيبت الفنانة نهلة سلامة في لعبة البينت بول، والتي تكون ضمن فقرات المقلب داخل الحلقة، حيث أطلق عليها رامز جلال الطلقات، فتوقفت عن اللعبة







يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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