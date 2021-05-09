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إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط

الأحد 09/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب سائق ومرافقاه إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بقرية بمها، بمركز العياط جنوب المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق واثنين من مرافقيه، ونقلوا إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه مدير المرور برفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.
إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط
إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط
إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط
إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية شهيرة بالعياط

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