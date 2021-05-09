



تعرف على خدمات "الحي المتنقل" وأماكن تواجدها وكيفية الاستفادة منه





لتسهيل معاملات المواطنين في الأحياء، وفي إطار حرص الدولة المصرية على حماية المصريين من جائحة كورونا المستجد، فقد تم استحداث خدمة "الحي المتنقل" والتي تقدم الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الإدارات المختلفة من الحي، في أي مكان.





ونقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، الخدمات التي تقدمها سيارة الحي المتنقل وهي نفس خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء، والتي جاءت كالآتي:





أماكن تواجد "الحي المتنقل"

ومن المفترض أن ينطلق هذا المشروع على مراجل، وجاءت المرحلة الأولي عبارة عن 12 سيارة، استلمت منها محافظة القاهرة سيارتين.





وهما متواجدتين في حيي مصر الجديدة والنزهة، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة والوصول للمواطن دون ذهابه للحي لتقديم طلباته بصورة حضارية وسريعة ودقيقة





الخدمات التي يقدمها الحي المتنقل

ووفقًا لبيان محافظة القاهرة، فأن الخدمات التي يقدمها الحي المتنقل تصل عددها لـ 42 خدمة، منها الآتي:





- الاطلاع على التراخيص السابقة.





- تحديد موقف الرخصة.





- الاستعلام عن المستندات.





- معرفة رسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.





- تقديم طلب بدل فاقد رخصة بناء.





- صورة طبق الأصل من الرخصة.





- طلب معاينة.





- طلب توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه.





- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.





- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.





- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.





- طلب قيد اتحاد شاغلين.





- صورة طبق الأصل من قرار هدم.





- طلب تجديد رخصة مصعد.





- طلب رخصة تشغيل مصعد.





- طلب تصالح على مخالفة.





- طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات.





- خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، كما سيتم إعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.





- تحديد رخصة محل.





- رخصة إعلان.





- تسديد أقساط وخلافه.





خطوات الاستفادة من خدمة "الحي المتنقل"

ويمكن الاستفادة من خدمة الحي المتنقل من خلال الذهب بشكل مباشر إلى تلك السيارات وتقديم الطلبات، وتوفير المستندات المطلوبة.



