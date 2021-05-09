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رئيس أرمينيا السابق يحشد أنصاره استعدادا للانتخابات المبكرة

الأحد 09/مايو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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احتشد آلاف الأرمن في العاصمة يريفان يوم الأحد في حملة تأييد لتحالف سياسي جديد أسسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، قبيل الانتخابات المبكرة المزمعة الشهر المقبل.

 

وسيشارك التحالف الجديد المسمى "إحياء أرمينيا" في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر في الـ20 من يونيو.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كوتشاريان تعهد في كلمة ألقاها أمام آلاف المؤيدين، وهم يرددون "أرمينيا" ويلوحون بعلم البلاد، بأن تحالفه سيساعد في إنعاش الاقتصاد والتعافي من خسارة إقليم قره باغ في مواجهة استمرت ستة أسابيع مع أذربيجان العام الماضي.

 

وأثار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مسألة الانتخابات المبكرة الشهر الماضي بإعلان استقالته.

 

وتعرض باشينيان لضغوط كبيرة كي يستقيل منذ موافقته على وقف إطلاق النار مع قوات أذربيجان.

 

وكان نجم باشينيان قد صعد بعد أن قاد موجة احتجاجات ضد الحكومة في 2018.

 

وقال باشينيان إنه اضطر إلى الموافقة على الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، لمنع مزيد من الخسائر البشرية والإقليمية.

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