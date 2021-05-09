بعد تنفيذ حكم الإعدام على وائل سعد.. تعرف على المسار الزمنى للقضية التى شغلت الرأى العام

المسار الزمني للقضية التي شغلت الرأي العام:





- 18 أغسطس 2018: إحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وذلك بعد انتهاء نيابة الإسكندرية من تحقيقاتها التي كشفت قيام المتهمَينِ بقتل الضحية على إثر خلافاتهما معه.



- 24 أبريل 2019: محكمة جنايات دمنهور تقضي بإعدام الراهبين بعد استطلاع رأي المفتي.



- 1 يوليو 2020: محكمة النقض تؤيد إعدام أشعياء.. وتخفف حكم فلتاؤوس إلى السجن المؤبد.



- 9 مايو 2021: تنفيذ حكم الإعدام في أشعياء.

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، حكم الإعدام على "وائل سعد"، "الراهب أشعياء المقاري سابقا"، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل دير القديس ابى مقار بوادي النطروان عام 2018.وكشف مصدر انه تم إستخراج التصاريح اللازمة لتسليم جثمان وائل سعد لأسرته، للصلاه عليه ودفنه في مقابر العائلة.يذكر ان الراهب اشعياء من مواليد مركز أبوتيج، جنوب محافظة أسيوط، وكان ترتيبه الثالث بين 4 إخوة أحدهم طبيب، وآخر سلك طريق الرهبنة مثل شقيقه الأصغر، والأخير يعمل خياطا في محل يمتلكه بجوار منزل الأسرة في شارع النصارى بأبوتيج.- 29 يوليو 2018: العثور على الأنبا أبيفانيوس مقتولا داخل الدير بوادي النطرون- 31 يوليو 2018: إقامة مراسم الصلوات الدينية بمشاركة أعضاء المجمع المقدس والرهبان والكهنة وأعضاء المجلس الملي وأسرة الأنبا أبيفانيوس، وترأس البابا تواضروس صلاة الجنازة.- 5 أغسطس 2018: تجريد الراهب أشعياء المقاري (وائل سعد) من الرهبنة بعد اتهامه بالقتل- 6 أغسطس 2018: الإعلان عن محاولة انتحار كل من الراهب المشلوح وشريكه في الجريمة فلتاؤوس المقاري (ريمون رسمي).