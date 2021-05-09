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أبرزها غلق جميع الحدائق.. تعرف على المحظورات والممنوعات على المواطنين خلال عيد الفطر 2021

الأحد 09/مايو/2021 - 07:13 م
عيد الفطر 2021
عيد الفطر 2021
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أبرزها غلق جميع الحدائق.. تعرف على المحظورات والممنوعات على المواطنين خلال عيد الفطر 2021

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أقرت رئاسة مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنتع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، أبرز المحظورات والممنوعات على المواطنين خلال العيد على النحو التالي:

محظورات وممنوعات خلال عيد الفطر 2021
- يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

- غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، في الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

- حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.

- حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد، على أن يسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في صلاة الجمعة.

- تغلق جميع النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

- غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة.

- استمرار تطبيق الضوابط المقررة لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية، على أن تنتهي هذه المناسبات بحد أقصى الساعة 9 مساءً.

- استمرار منع تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات.

محظورات الفنادق خلال عيد الفطر 2021
كما وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية بعض الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، منعًا للزحام والتجمعات أهمها الآتي:

- يحظر على الفنادق إقامة أي حفلات غنائية أو موسيقية خلال عيد الفطر المبارك، أو أي فعاليات ثقافية أو فنية قد ينتج عن إقامتها حدوث زحام وتكدس قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا وانتقاله من شخص لآخر.

- يحظر أيضًا على المنشآت السياحية والفندقية استضافة حفلات الزفاف في القاعات المغلقة، وأيضا فتح صالات الديسكو والملاهي الليلية.

ويسمح للفنادق خلال العيد باستضافة الندوات والاجتماعات بالقاعات المغلقة على ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من السعة الاستيعابية القصوى للقاعة مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كما يسمح للفنادق والمطاعم السياحية باستضافة حفلات الخطوبة والزفاف بالقاعات المفتوحة شريطة اتباع عدد من الضوابط وهي:

أن يكون الحد الأقصى المسموح له بالحضور هو 300 شخص شريطة أن يكون المكان الذي به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

- التعقيم المستمر للأماكن التي سيقام بها الفرح.

- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

- حال كان الطعام عبارة عن "أوبن بوفيه" يعبئ العاملون في الفندق الأطباق للزبائن.

- وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

- يلتزم كل العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

كما يُسمح للمنشآت والمطاعم السياحية خلال العيد بتقديم فقرة فنية بمطرب أو بأجهزة الـDJ مع الالتزام بتطبيق الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية. 

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غلق الحدائق والمتنزهات غلق الحدائق عيد الفطر 2021

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