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رامز جلال عن نهلة سلامة: "واحدة من الماضي القريب سايبة علامة"

الأحد 09/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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حلت الفنانة نهلة سلامة ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة السابعة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

وصف رامز جلال الفنانة نهلة سلامة قائلا:" واحدة من الماضي القريب سايبة علامة

أضاف:" وبما اننا من وظيفتنا نرسم على وشكم الابتسامة، جايبين لكم انهارده نهله سلامه






يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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