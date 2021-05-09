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الطلاق الشفوي والاغتصاب الزوجي.. أبرز قضايا مسلسل "لعبة نيوتن"

الأحد 09/مايو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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مازال مسلسل "لعبة نيوتن" يحقق اصداء جيدة منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢١، اذ سلط الضوء على عدد من المشاكل الاجتماعية والتي لقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد السوشيال ميديا.

ومن أبرز القضايا التي سلط عليها مسلسل "لعبة نيوتن" الضوء في البداية " حلم الولادة في امريكا" وهي الامنية التي تحلم بها الملايين من السيدات المصريات، ليلقى المسلسل تفاعلا كبيرًا.

وايضًا ناقش مسلسل لعبة نيوتن قضية الطلاق الشفوي التي كانت ولازالت المشكلة الشائكة في مصر، وتفاعل عدد من رجال الدين من بينهم الشيخ علي جمعة الذي صرح قائلًا:"فلان يقوم برد زوجته خلال فترة الـ 3 شهور العدة، وردها دون علمها، وهي عرفت بالطلاق ولم تعرف بالرجعة، فهو آثم والرجعة صحيحة".

وكذلك طرح مسلسل لعبة نيوتن من خلال مشهد عنيف بين منى زكي ومحمد فراج في الحلقة ال٢٧ ازمة" الاغتصاب الزوجي" ليسلط مسلسل الضوء على قضية شائكة وجريئة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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