شركة بيتي تستكمل خططها لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان في مصر



من جانبه، قال السيد مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة بيتي: "لدينا شغف كبير بالسوق المصري ومزارعيه - الصغار والمتوسطين والكبار - وإيمان قوي بالدور المحوري الذي يلعبه السوق المصري في مشهد السوق الإقليمي، وندرك جيدا أهمية مسئوليتنا المجتمعية تجاه جميع شركائنا من عناصر الصناعة بل ونضعها على رأس أولوياتنا، من أجل النهوض بها لتحسين آليات السوق ومنتجاته بشكل جماعي.



وأوضح وايلي، أن بيتي بدأت رحلتها في تطوير منظومة مراكز تجميع الألبان منذ عام2017، عندما ساهمت في إطلاق مركز تجميع ألبان بمركز قطور بمحافظة الغربية، واليوم تستكمل مشوارها في دعم مركز تجميع الألبان بمحافظة المنيا، ليصل عدد مراكز تجميع الألبان التي ساهمت فيها "بيتي" بالدعم الفني ل ١١ مركز.

بدوره، أكد المهندس محمد سيف رئيس قطاع المشتريات والمشروعات الزراعية في شركة "بيتي"، أن الشركة توفر كافة أشكال الدعم لصغار المنتجين سواء من خلال دورات تدريبية متقدمة ومستمرة وإمدادهم بأحدث وأفضل الممارسات واهم معايير الجودة وتقنيات الإدارة التشغيلية، للمساهمة الفاعلة في تنمية كل جزء من سلسلة التوريد والإنتاج.



وأوضح المهندس خالد سعدون، مدير شركة الخيرات المُشغلة لمركز تجميع الألبان بأبو قرقاص أن المركز مزود بمنظومة "شيلر" تبريد سريع بقدرة 5 أطنان الساعة، و2 تانك تبريد بطاقة 5 أطنان لبن للتانك الواحد، بالإضافة إلى وحدة لغسيل وتعقيم خطوط الألبان وغلاية لغسيل وتعقيم خطوط الإنتاج ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة، كما تم تجهيز المركز بوحدة استقبال ألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة كميات اللبن الموردة للمركز يوميا، بالإضافة لمولد كهرباء بقدرة 150 كيلو وات – احتياطي- من إنتاج المصانع الحربية، بالإضافة لغرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز.



وأكد سيف أن المركز يستخدم أحدث تكنولوجيات رقابة الجودة والسلامة الغذائية، والتي تجعل من المنتج المصري منافسًا قويًا لا يقل عن المنتجات الأجنبية بما يمنحه في النهاية القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصدير جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل ضمن منظومة متكاملة.



من جهته، أشاد المهندس خالد سعدون بالتعاون مع شركة "بيتي" قائلا: "إن علاقتنا بشركة بيتي ليست وليدة اليوم، ولكنها امتداد لعلاقة بدأت منذ سنوات طويلة، حيث تعاوننا معًا في مشروع كبير بمحافظة الغربية بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه منذ 4 سنوات بأجهزة بسترة وتعقيم".



وأضاف سعدون: منذ أنشاء مركز تجميع ألبان بمركز قطور بمحافظة الغربية، قدمت "بيتي" الدعم الفني واللوجيستي لنا على كافة المستويات سواء في إدارة التسويق أو البيع أو الصيانة أو المعامل وكذلك الجودة، فالشركة لم تبخل بأي دعم فني يتعلق بالصيانة، فضلًا عن التعاون المثمر في تطوير المربين وكذلك الجوانب المالية؛ قائلا: "بيتي" كيان كبير نتشرف بالتعاون معه.

في خطوة جديدة تؤكد ريادتها لقطاع صناعة الألبان في مصر، تستكمل الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي"، خطتها الطموحة لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان ودعم صغار المنتجين، التي بدأتها قبل 5 سنوات، وكان آخرها دعم وحضور افتتاح مركز تجميع الألبان بـ"أبو قرقاص" بالمنيا والذي افتتحه مؤخرًا وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".