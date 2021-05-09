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السيطرة على حريق إندلع في مزرعة مواشي بالعياط

الأحد 09/مايو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريق هائل إندلع في مزرعة مواشي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مزرعة بقرية الناصرية، جنوب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، بقيادة مدير قطاع الجنوب مدعومين بسيارات الإطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في مزرعة لتربية المواشي.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، ولم يسفر الحريق عن نفوق أي من رؤوس الماشية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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