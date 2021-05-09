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أعضاء هيئة تدريس "أسيوط" يطالبون بضرورة إنهاء أزمة صيدلية العلاج الحر

الأحد 09/مايو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
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طالب عدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالتدخل من أجل إنهاء أزمة صيدلية العلاج الحر، بعد إغلاقها بدون أسباب معلنة من قبل رئيس الجامعة وبعض قيادات كلية الطب، وهو ما سبب أثر نفسي بالغ في نفوس أعضاء التدريس لعدم تمكنهم من الحصول على الأدوية الخاصة بهم.

وناشد أعضاء هيئة التدريس، المسئولين بضرورة التدخل من أجل توفير الأدوية لأن منهم من يعاني من أمراض مزمنة، أو توضيح من قبل رئيس الجامعة عن أسباب الإغلاق والمدة والأماكن التي تم توفيرها كبديل للصيدلية الوحيدة في الجامعة، علما أن ما ينشر عبر منصات التواصل وبعض المواقع بافتتاح منفذ آخر لصرف الأدوية لأساس له من الصحة، ومن لديه ما يثبت وجود منفذ يصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس يدلنا عليه كي نتمكن نحن أيضا من صرف الأدوية والعلاج الخاص بنا.

وأوضح عدد من أعضاء هيئة التدريس، أن عملية إغلاق الصيدلية قد يكون وراءه صراعات داخلية بين القيادات ولكن من المفترض أن يكون هناك حرص من القادة على مراعاة صحة زملائهم وفتح الصيدلية مهما كانت الخلافات الشخصية لأن بها متاح  كل أنواع الأدوية وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة وعلاج كورونا.

كانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط وعضو لجنة الخطة والموازنة، تقدمت منذ أيام بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.

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