مصارف الإمارات و"سويفت"يناقشان اعتماد معيار "ISO-20022" للمدفوعات عبر الحدود

عقد اتحاد مصارف الإمارات بالشراكة مع شركة سويفت، مزود خدمات الرسائل المالية الآمنة ورشة عمل افتراضية عبر الإنترنت بحضور مجموعة من كبار الخبراء المصرفيين وذلك بهدف مناقشة آخر تحديثات نظام سويفت بالإضافة إلى اعتماد معايير جديدة لنظام المراسلة لتعزيز متانة النظام المصرفي الآمن.





وتسعى سويفت من خلال هذه التحديثات إلى دعم أعمال المدفوعات والأوراق المالية المتطورة للمؤسسات المالية. وستعمل سويفت على مدار العامين المقبلين وما بعدهما على تحويل أعمالها الأساسية، والتوجه نحو الابتكار لتسهيل المدفوعات الفورية واللاتلامسية من حسابٍ إلى حساب في أي مكان في العالم، مع توفير حل شامل يجمع بين القدرات الدولية والمحلية.





وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس اتحاد مصارف الإمارات: "إن التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات وسويفت لقيادة جهود اعتماد معيار ISO-20022 عبر القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهما الاستشاري فيما يتعلق بالسياسات والقضايا الاستراتيجية، يضمن أهمية سلامة وأمن النظام المالي وحلول الدفع للمصارف الأعضاء في الاتحاد ومستخدمي خدمات سويفت، وذلك بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية خلال هذه الفترة الاستثنائية".





بدوره قام جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات بالإعلان عن إنشاء مركز سويفت للتدريب في الإمارات تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات خلال هذه الورشة، حيث يعتبر هذا المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف مركز سويفت للتدريب إلى مساعدة جميع أعضاء سويفت في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المجتمع المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك للبقاء على اطلاع مستمر على جميع المنتجات ومعايير سويفت، مثل ISO-20022 الذي يعد ذو أهمية كبيرة على عمل جميع المؤسسات المالية ومستخدمي سويفت.





ومن جهته، قال أونور أوزان، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "سويفت": "تعتمد استراتيجيتنا على نجاح مبادرات التحول الأخيرة مثل نظام سويفت جي بي آي، وتعزيز انتشار خدمات سويفت الفريدة عبر أكثر من 11 ألف مؤسسة في 200 دولة وإقليم، بالإضافة إلى سجلها الحافل بدقة التنفيذ ومراقبة المخاطر والمشاركة العالمية. تأتي البيانات ذات الجودة، التي تعتمد استخدام معيار ISO 20022، في صميم هذه الإستراتيجية، حيث ستتمكن المؤسسات المالية من تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لتعزيز تجربة العميل ودعم نمو أعماله.