جامعة الفيوم: توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين بالجامعة

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وأضاف سيادته أن التطعيم سيتم في مكان مجهز بالمستشفى الجامعي على أن تكون الأولوية لمن تتجاوز أعمارهم 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.



ووجه سيادته كافة القطاعات بالجامعة بسرعة إعداد قوائم بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح.

