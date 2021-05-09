مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضاً من أجل التعاقد مع أحد نجوم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بروسيا دورتموند منفتح على بيع سانشو وذلك بعد أن قرر تخفيض سعره علماً بأن النادي الألماني كان يرغب في الحصول 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن سانشو كان قريبا للغاية من الإنضمام إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت تلبية مطالب بروسيا دورتموند المالية.