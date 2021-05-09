محمد إبراهيم يسري لـ"الفجر": التمثيل مع الفخراني كان حلم.. أنا أهلاوي وأتمنى انتقال محمد صلاح لبرشلونة

يعد محمد إبراهيم يسري أبرز الوجوه المتألقة خلال الموسم الرمضاني الحالي في دراما رمضان، من خلال مشاركته فى دور "مؤنس" بمسلسل نجيب زاهي زركش، بطولة الفنان يحيى الفخراني وأيضًا دور "سليم" بمسلسل ضل راجل، بطولة الفنان ياسر جلال، محمد أثبت مثل "ابن الوز عوام" بعد ظهور موهبته على الساحة الفنية في الفترة الماضية، وان دخوله مجال التمثيل ليس فقط لان والده هو الراحل الفنان القدير إبراهيم يسري، ولكن لأنه يمتلك موهبة، ومن أهم الشباب على الساحة في الوقت الحالي، وفتح قلبه لـ "الفجر الرياضي"، تحدث عن شعوره أمام دكتور يحيي الفخراني وطقوسه في شهر رمضان، ومن سيفوز في قمة الغد بين الأهلي والزمالك، والي أين يتمني ان يذهب محمد صلاح إذا رحل عن ليفربول، وإليكم نص الحوار:

في البداية من هو محمد يسري ؟

- شاب عادي جدًا، خريج كلية تجارة خارجية، وبعشق التمثيل من صُغري.

كيف دخلت مجال الفن ؟

- كنت متأثر بالمجال لان والدي رحمه الله عليه كان ممثل، وحبيت التمثيل من زمان، واتربيت في أجواء تحببني في المجال، خاصةً أن كنت حابب جميع أنواع الفنون، يعني جربت أغني وأنحت وألعب مزيكا، لكن الشئ الوحيد اللي فشلت فيه فشل ذريع كان الرسم، لكن لقيت نفسي في التمثيل.

ما هو شعورك بعد دورك في مسلسلي ضل راجل ونجيب زاهي .. وبالتحديد وقوفك أمام النجم الدكتور يحيي الفخراني ؟

- السنة دي كانت فتحة خير من وسع عليا الحمد لله، ربنا كان كاتبلي رزق فيها كتير بحمد ربنا عليه، لان مسلسلين مهمين ودورين مهمين، ومختلفين تمامًا عن بعض، والحمد لله ردود الافعال عليهم حلوة جدًا .. وبخصوص الوقوف أمام دكتور يحيي ده حلم بالنسبة لكل الممثلين لأن الراجل ده راجل تاريخ كبير، وشرف عظيم الوقوف أمامه.

كيف تري دورك في هذين المسلسلين ؟

- الدورين عكس بعض، دور "مؤنس" في نجيب زاهي زركش ضعيف الشخصية وجبان لكن نفسه يثبت لكل الناس إنه عنده شخصية، بس الحقيقة إنه معندوش ومتخبط.. ودور "سليم" شخص نرجسي ومش كويس معندوش أي نوع من أنواع الإدراك بعواقب أفعاله على الغير، ومش مهتم بعواقب أفعاله على الآخرين، ومش بيفكر في حد غير نفسه، ومتهيألي مش كتير بتيجي الفرصة للممثل إنه يعمل دورين مختلفين عكس بعض في موسم واحد لمسلسلين بيتعرضوا في نفس الوقت.

هل يوجد أعمال قريبة تشارك فيها ؟

- إحتمال، لكن لسه ممضتش، بس لو حصل هيكون تجربة شبابية.

كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟

- والله حتي نصف الشهر الكريم كُنا بنصور.. يعني مكنش فيه يوم أوي، لأن الشغل واخد معظم الوقت، لكن غير كده في العادي انا بحب أركز ان أكون بصلي وبقرأ قرآن، ومع أهلي، بحب أكون بيتوتي جدًا في رمضان.

ما هي اكلتك المفضلة في رمضان ؟

- على حسب، لان شهر رمضان الواحد بيأكل انواع أكل مش بيأكله طوال السنة، يعني البط والرقاق والكشك، لكن عن نفسي بحب الأكل جدًا جدًا بصراحة، وبتختلف الأكلات لو بصور مش بهتم أوي، لكن في البيت عكس كده.

كيف تتعامل مع حلويات رمضان؟

- أتقي شر الحلويات .. ولكن اللي ضعيف قدامها هي الكنافة بالكريمة، والكنافة بالجبنه، والكنافة بالقشطة، لكن غير كده مليش في الحلويات، نادرًا لما تلاقيني أكل بسبوسة.

وماذا عن مشروبك المفضل؟

- السوبيا بحبها حب مرعب.

ما هي ذكرياتك مع الصيام؟

- الروح الرمضانيه كانت موجودة لما كنت طفل عن دلوقتي بكتير، ده اكثر شئ بارز دلوقتي مختلف.

أين تتسحر في رمضان .. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟

- في البيت .. رمضان آخر كام سنة بيجي في الصيف، تجربة صعبة بصراحة، لأن الحر مع الصيام وكمان بيكون في شغل، وكمان شغلنا مش بيبقي بمواعيد أوي، ممكن من السحور لغاية بعد الفطار بنصور عادي، فالموضوع بيكون صعب.

هل تتابع مسلسلات رمضان ؟

- مفيش مساحة أتابع، حتي شغلي أصلا مش بتابعه، بعد رمضان بتابع.

هل لديك فنانك المفضل تتابعه ؟

- لا، لكن بيشدني المسلسل اللي بتكون قصته حلوة معمول بشكل حلو بتابعه.

نيجي لكرة القدم .. أهلاوي ولا زملكاوي ؟

- أهلاوي طبعًا.

شايف قمة يوم الاثنين بين قطبي الكرة المصرية ازاي ومين هيكسب ؟

- الأهلي الأوفر حظًا للفوز.

من ترشح للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ؟

- على الرغم من الأهلي ممكن تمر عليه فترات فيها تخبط في المستوي، لكن مستواه الفني بشكل عام يؤهله للحصول على اللقب والحفاظ عليه للمرة الثانية على التوالي.

تتوقع محمد صلاح يكمل في ليفربول ام سيرحل ؟

- اعتقد ان ليفربول لن تفرط في صلاح بسهولة، ده اللي أنا متأكد منه، وبنسبة كبيرة هيكمل في ليفربول ولن يرحل.

أي نادي من الثلاثة (برشلونة ، ريال مدريد ، باريس سان جيرمان) الأفضل لمو صلاح ؟

- أنا بشجع برشلونة جدًا جدًا جدًا، وان أشوف محمد صلاح في البارسا ده شيء عظيم.