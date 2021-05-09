موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

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موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي
الأحد 09/مايو/2021 - 08:01 م
محمد الصو
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اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار ناري تجاه نجم الفريق خلال الفترة الماضية.
وأبدى بيتسو موسيماني، موافقته على الاستغناء عن خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وظهر الشحات خلال الفترة الماضية، بمستوى متواضع ما جعل المدير الفني، يضعه على دكة البدلاء في أغلب المباريات.
وكانت أنباء إعلامية، أكدت في وقت سابق أن الشحات تلقى عدة عروض خليجية، أبرزها العين الإماراتي، التي يخطط لاستعادة اللاعب مرة أخرى.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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