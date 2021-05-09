Advertisements

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

الأحد 09/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار ناري تجاه نجم الفريق خلال الفترة الماضية.

وأبدى بيتسو موسيماني، موافقته على الاستغناء عن خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وظهر الشحات خلال الفترة الماضية، بمستوى متواضع ما جعل المدير الفني، يضعه على دكة البدلاء في أغلب المباريات.

وكانت أنباء إعلامية، أكدت في وقت سابق أن الشحات تلقى عدة عروض خليجية، أبرزها العين الإماراتي، التي يخطط لاستعادة اللاعب مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني يُهدد نجم الأهلي موسيمانى

أخبار تهمك

هدف الأهلي.. اعتراف مثير من الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يقرر رحيل ثنائي الزمالك.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون إسترليني لضم نجم بوروسيا دورتموند

منذ نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مانشستر يونايتد يحسم مصير كافاني

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ حوالي 6 ساعات

الخلافات تظهر في الزمالك قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا اللاعب

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

موسيماني يعقد جلسة مع نجم الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
08:01 م

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

07:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

نجم آياكس مطلوب في برشلونة

07:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق