موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

اتخذ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار ناري تجاه نجم الفريق خلال الفترة الماضية.





وأبدى بيتسو موسيماني، موافقته على الاستغناء عن خدمات حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وظهر الشحات خلال الفترة الماضية، بمستوى متواضع ما جعل المدير الفني، يضعه على دكة البدلاء في أغلب المباريات.





وكانت أنباء إعلامية، أكدت في وقت سابق أن الشحات تلقى عدة عروض خليجية، أبرزها العين الإماراتي، التي يخطط لاستعادة اللاعب مرة أخرى.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



