داعية: الإنسان سيحاسب على 5 سنوات فقط من حياته (فيديو)

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا لله عز وجل، مشيرًا إلى أن الرسول قال: "التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان"، معقبًا: "ما نشنغلش بالنا، ونقوم 10 أيام لله في السنة، إيه المشكلة".



وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الإنسان إذا كان عمره 60 عامًا، ويقضي 8 ساعات عمل في اليوم، فهذا يعني أنه يعمل 20 عامًا، وينام 20 عامًا، ويكلف المسلم بعد الوصول لسن البلوغ الذي يقدر بـ15 عامًا، وهذا يعني أن الإنسان سيحاسب على 5 سنوات فقط من حياته.



وأضاف الداعية الإسلامي: "لو المسلم بياكل ويشرب ويدخل الحمام في عامين من عمره الذي يقدر في الغالب بـ60 عامًا، يبقى هيتحاسب على سنتين فقط".



