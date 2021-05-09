موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره العين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وكان النصر قد حقق الفوز أمام الفيصلي، في لقائه السابق بالدوري السعودي للمحترفين، برباعية مقابل ثلاثة.





موعد مباراة النصر والعين في الدوري السعودي للمحترفين





ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره العين، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث بتوقيت أبوظبي.





ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد العين في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.