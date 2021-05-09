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موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين
الأحد 09/مايو/2021 - 08:04 م
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره العين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وكان النصر قد حقق الفوز أمام الفيصلي، في لقائه السابق بالدوري السعودي للمحترفين، برباعية مقابل ثلاثة.
موعد مباراة النصر والعين في الدوري السعودي للمحترفين
ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره العين، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية.
وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السادسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث بتوقيت أبوظبي.
ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد العين في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.
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