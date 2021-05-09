اسم الشهرة 26.. «جدو» البديل الفذ ورهان شحاتة الذي غزا أدغال أفريقيا

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة السادسة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" هو مهاجم النادي الأهلي السابق محمد ناجي إسماعيل، الشهير بـ"جدو" البديل الذهبي في تاريخ منتخب مصر والكرة المصرية بشكل عام، والذي صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وسجل العديد من الأهداف الحاسمة وحقق الكثير من النجاحات والبطولات والانجازات خلال مسيرته الكروية، وكانت الجماهير تتغني باسمه دائما في المدرجات "لو عايز تسجل جون اطلب جدو على التليفون"، قبل اعتزاله كرة القدم عام 2021.

وجاء لقب "جدو" الذي اشتهر به نجم الأهلي السابق محمد ناجي، نظرًا لعلاقته القوية بـ"جده" وارتباطه به حيث كان دائم الإقامة في منزله وكان وهو صغيرًا يحب الجلوس والذهاب والمجئ معه، حتى أطلق عليه أصدقائه في مسقط رأسه هذا اللقب والذي ظل ملازمًا له بعد ممارسته كرة القدم، وتنقله بين الأندية وانضمامه لصفوف النادي الأهلي حيث كان ذلك سببًا في شهرته الكبيرة بالملاعب خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا عام 2010 وحصوله على جائزة هداف البطولة.





محمد جدو من مواليد 30 أكتوبر لعام 1984 في مركز "حوش عيسي" التابع لمحافظة البحيرة، بدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف مركز شباب حوش عيسي وانتقل منه إلى نادي ألعاب دمنهور والذي تألق معه بشكل لافت للأنظار ليتعاقد معه نادي الاتحاد السكندري موسم 2005 / 2006 وتخلل فترة تواجده مع الاتحاد فترة إعارة لنادي أم صلال القطري عاد بعدها لزعيم الثغر ليبزغ نجمه مع الفريق السكندري.





بعد تألقه مع الاتحاد ضمه حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها لصفوف منتخب الفراعنة ليشارك مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا 2010 في أنجولا، ولم يكن ضمن التشكيلة الأساسية للفريق ولكنه شارك كبديل في مباريات المنتخب بالبطولة وكان بمثابة ورقة رابحة لـ"المعلم" حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وحصل على جائزة هداف البطولة، وقاد المنتخب المصري للتتويج باللقب الإفريقي، ونال اللاعب إشادة كبيرة.





انضم محمد ناجي جدو لصفوف النادي الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، واستمر مع الفريق الأحمر حتى 2014 وتخلل تلك الفترة اعارته لنادي هال سيتي الإنجليزي ولكن التجربة لم تكلل بالنجاح، لعب مع المارد الأحمر 99 مباراة وسجل 24 هدفا، وتوج معه بلقب الدوري الممتاز مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وبعد رحيله عن القلعة الحمراء تنقل بين أندية الانتاج الحربي والمقاولون والجونة حتى اعتزاله بشكل رسمي مطلع العام الحالي.



