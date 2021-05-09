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وزيرة التجارة الأمريكية: أمامنا طريق طويل قبل أن التعافي من الجائحة
الأحد 09/مايو/2021 - 08:48 م
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قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اليوم الأحد إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتتعافى من جائحة فيروس كورونا وإن عدد الوظائف التي تم إعلانها الأسبوع الماضي وكانت أقل من المتوقع يمثل انعكاسا لذلك.
وأضافت "أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لكي نتعافى من الجائحة.. كثير من الأميركيين ما زالوا يكافحون كما أن هناك ثمانية ملايين وظيفة أقل مما كان عليه العدد قبل الجائحة.
"نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقا طويلا علينا أن نقطعه وعلينا أن نكون هناك من أجل مساعدة الأميركيين في إيجاد وظائف".
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