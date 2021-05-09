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صلاة التسابيح وكيفية تأديتها وعدد ركعاتها

الأحد 09/مايو/2021 - 08:12 م
صلاة التسابيح
صلاة التسابيح
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تعتبر صلاة التسابيح واحدة من الطاعات المهمة التي يتغافل عنها الكثيرون، رغم أنها تقرب المسلم لربه ولاسيماً في العشر الأواخر من رمضان.

معلومات صلاة التسابيح

وزاد بحث رواد مواقع التواصلي الاجتماعي عن صلاة التسابيح وزاد الطلب عنها وعن كيفية تأديتها وعدد ركعاتها وآلية صلاتها على الوجه الأكمل.

فوائد صلاة التسابيح

وتتميز صلاة التسابيح بالثواب والفضل الكبير حيث جاء في فضلها أنها مكفرة للذنوب، ةمفرجة للكروب، ةميسرة للعسير، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

الإفتاء توضح كيفية صلاة التسابيح

ومن جهتها، قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة التسابيح يمكن تأديتها بأربع ركعات وبتسليمة واحدة دون تشهد أوسط، وتقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، إلى جانب أي سورة أخرى يختارها المصلي.

صلاة التسابيح وأفضل الكلمات التي يتم ترديدها

وأوضحت "الإفتاء" حول كيفية تأدية صلاة التسابيح أنه بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 15 مرة.

صلاة التسابيح وعدد الركعات

ولفتت دار الإفتاء إلى أن ن صلاة التسابيح تتضمن الركوع بعد التسبيح المعتاد في الركوع ونقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول «"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

السجود في صلاة التسابيح

ويسجد المرء وهو يؤدي صلاة التسابيح ويقول بعد التسبيح المعتاد في السجود "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

القيام في صلاة التسابيح

ويرفع الذي يصلي صلاة التسابيح رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد ويقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، 10 مرات، ثم يسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول «"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" 10 مرات.

دعوات صلاة التسابيح

ويرفع المصلي في صلاة التسابيح رأسه من السجود ويجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"75 مرة فى كل ركعة.

دعاء صلاة التسابيح المفضل 

وورد عن دعاء صلاة التسابيح أنه يغير الحياة 180 درجة، حيث قال الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك".

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