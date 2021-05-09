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داعية: ليلة القدر في السابع والعشرين على أرجح الأقوال (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يقوم آخر 10 أيام، لكي ينال فضل ليلة القدر، من خلال الاستزادة في العبادة.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن بن عباس يرى أن ليلة القدر في السابع والعشرين، قائلًا: "ربنا خلق السموات سبع، والإراضين سبع، والطواف حول الكعبة سبع، والطواف بين الصفا والمروة سبع، وهذا يدل على أن ليلة القدر في السابع والعشرين".

ولفت إلى أن عدد حروف سورة القدر يقدر بـ114 حرفا على عدد سور القرآن، وعدد كلمات سورة القدر يقدر بـ30 كلمة، على عدد أجزاء القرآن، مشيرًا إلى أن موقع كلمة "هي" يقدر بـ27 في قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

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