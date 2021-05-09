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إسرائيل تغلق بحر غزة حتى إشعار آخر

الأحد 09/مايو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الأحد إغلاق منطقة الصيد بشكل كامل في بحر غزة، حتى إشعار آخر.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في ختام المشاورات الأمنية تقرر إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الاسرائيلية".

 

وهددت إسرائيل سابقا بأنها سترد بقوة على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه غلاف غزة، وحملت حركة "حماس" المسؤولية عن إطلاقها.

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