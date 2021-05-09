الحماية المدنية تسيطر على حريق كابل كهرباء بالطالبية

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريقًا إندلع في كابل كهرباء، ومحل قطن بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



كان تسبب اشتعال كابل كهرباء أمام محل لبيع القطن في تصاعد كثيف للأدخنة بمنطقة الطالبية، مساء اليوم الأحد.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشارع علاء الدين، بمنطقة الطالبية غربي المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتبين بالفحص نشوب الحريق في كابل كهرباء وامتدت النيران إلى محل قطن مقابل له، وتمكنت محاولات قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بعد فصل التيار الكهربائي عن المنطقة.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

