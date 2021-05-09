حملة على الصيدليات للتأكد من توافر علاج كورونا في الوايلي

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حملة على الصيدليات للتأكد من توافر علاج كورونا في الوايلي
الأحد 09/مايو/2021 - 08:26 م
إسماعيل منطاوي
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ترأس محمد عقل، رئيس حي الوايلي، حملة، رافقته خلالها إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات، للمرور على العديد من الصيدليات بنطاق حي الوايلي، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات المستخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مثل (الكمامات ـ الجونتي ـ الكحول)، وكذلك التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج فيروس كورونا، لمواطني الحي.
أعقب ذلك، المرور على شارع العباسية، حيث تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعيق حركة المرور والمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
كما تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعوق حركة المرور والمارة، أمام كليه الهندسة جامعه عين شمس بشارع السرايات.
أعقب ذلك، المرور على شارع العباسية، حيث تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعيق حركة المرور والمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.
كما تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعوق حركة المرور والمارة، أمام كليه الهندسة جامعه عين شمس بشارع السرايات.
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