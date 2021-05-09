حملة على الصيدليات للتأكد من توافر علاج كورونا في الوايلي

ترأس محمد عقل، رئيس حي الوايلي، حملة، رافقته خلالها إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات، للمرور على العديد من الصيدليات بنطاق حي الوايلي، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات المستخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مثل (الكمامات ـ الجونتي ـ الكحول)، وكذلك التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج فيروس كورونا، لمواطني الحي.



أعقب ذلك، المرور على شارع العباسية، حيث تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعيق حركة المرور والمارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.



كما تم رفع إشغالات الأكشاك التي تعوق حركة المرور والمارة، أمام كليه الهندسة جامعه عين شمس بشارع السرايات.