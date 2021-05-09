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مطرب شهير.. تعرف علي ضحية " خمس نجوم" الليلة

الأحد 09/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يستضيف برنامج " خمس نجوم" النجم وائل جسار ضيف الحلقة السابعة والعشرون في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل

برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.

الجدير بالذكر أن وائل جسار هو مطرب لبناني بدا مسيرتة الغنائية منذ الطفولة في سن الثامنة، وكان يذهب لاحياء الحفلات والسهرات الغنائية، واستكمل دراسته حتي الشهادة الثانوية وقام بدراسة الموسيقي عند محسن عوض، جورج روفايل،من اشهر اغانيه
بأول ألبوماته "ماشـى" الذي حقق نجاحا كبيرا له خاصة أغانيه " الليالي " الحق على عيوني، منين ما تكون، اسمع كلام حبيبك، آه يا ليب "
انطلق بعدها عربيا عام 2001 من خلال ألبوم الدنيا علمتني وأغنيات مثل عالجمر، كمشيت خلاص وغيرها.

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