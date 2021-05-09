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خبير مصرفي يكشف شروط تنفيذ برنامج الشمول المالي

الأحد 09/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إنه يتطلب تنفيذ برنامج الشمول المالي وضع أجندة عمل بالتنسيق مع العديد من الجهات داخل الدولة، ودراسة دقيقة للخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بالفعل وإمكانية تطويرها، والسعي لتحقيق رغبات المستهلك من تلك الخدمة.

وتابع "رشدي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهدةً في مجال إتاحة البنية التكنولوجية اللازمة لإحداث نقلة نوعية في تطوير الأساليب المتبعة في مدفوعات الحكومة والخدمات والدعم المقدم للمواطنين، للتسهيل عليهم وتطويع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال لخدمتهم، بما يسمح بالتحول الرقمي للاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير المصرفي أن الشمول المالي يهتم بشرائح كبيرة في المجتمع، وخاصة الشرائح المھمشة أو التي لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتھا، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة المرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناھية الصغر، والأطفال، والشباب وغيرھم.

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