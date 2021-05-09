توزيع 2000 وجبة إفطار على ركاب القطارات بمحطتي الواسطى وبني سويف (صور)

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، مبادرة لتوزيع 2000 وجبة إفطار على ركاب القطارات المتجهة من وإلى محافظات الوجه القبلي اثناء توقف القطار بمحطتي الواسطى وبني سويف، مقدمة من مؤسسة محسن مبارك الخيرية.



وضم فريق المؤسسة 50 شابًا متطوعًا قاموا بإعداد وتجهيز الوجبات، ونقلها إلى محطتي السكة الحديد بمدينتي الواسطى وبني سويف، وتواجدوا في الساعة السادسة مساءًا ومع توقف القطار بالمحطتين دخل الشباب لعربات الركاب وقاموا بتوزيع الوجبات عليهم.



ففي محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، وقف شباب المؤسسة على رصيف المحطة، انتظارا لقدوم القطارات التي تقف بالمحطة وقت الإفطار، دقائق من التنظيم، كل شاب اصطحب كيسًا كبيرًا يضم عددًا من الوجبات، حتى يمكن الوصول لكل عربات القطار وقت وقوفه، آخرون يمسكون بأكياس من المياه والعصير، ثوان قليلة ودخل أحد القطارات على الرصيف، لحظات، وأقدم الشباب على الدخول لعربات القطار وتوزيع الوجبات على الركاب واحدًا تلو الآخر، كذلك المياه والعصير، دقائق قليلة هي زمن توقف القطار بالمحطة، يحاول الشباب الوصول إلى أكبر عدد من الركاب.



يُذكر أن المؤسسة توفر 3 الأف وجبة إفطار وسحور يوميًا، يقوم شباب وفتايات المؤسسة بتوزيعها على الأسر بالقري الأكثر إحتياجًا بنطاق مراكز وقرى محافظة بنى سويف، إضافة إلى توزيع أكثر من ٥٠ ألف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بقري المحافظة.



وقال النائب احمد محسن مبارك، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، إنّ تقديم وجبة إفطار لركاب القطارات بمحطتي الواسطى وبني سويف، واجب علينا نحو أبناؤها وأشقاؤنا المسافرين خلال هذا الشهر الكريم، فنحن في شهر مليئ بالخيرات.



وأضاف "مبارك" أن المؤسسة توفر السلع الغذائية الأساسية المتنوعة، في القرى الفقيرة، للأسر الأكثر احتياجا، يتم توزيعها عليهم من خلال فريق عمل من الشباب والفتايات، بهدف رفع العبء عن كاهل البسطاء، خلال شهر رمضان الكريم.



وأشاد ركاب القطارات بالمبادرة ووجهوا الشكر للقائمين على العمل بمؤسسة محسن مبارك الخيرية، ولأهالي بني سويف على كرم الضيافة، خاصة فى شهر رمضان، مشيدين بمعاملة الشباب المتطوعين اثناء توزيعهم الوجبات وعبوات العصائر وزجاجات المياه المعدنية.